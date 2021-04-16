16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ankaragücü maçında Oğuzhan Özyakup sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi

Kartal'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında 'ın ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında sakalığı sebebiyle oyuna devam edemedi. ( haberleri)

- karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan , sahayı sedyeyle terk etti.

'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan'ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.



*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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