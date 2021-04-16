16 Nisan 2021, Cuma
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Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan'ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan'ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Beşiktaş Ankaragücü maçında Oğuzhan Özyakup sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında Oğuzhan Özyakup sakalığı sebebiyle oyuna devam edemedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti.
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan'ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan'ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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