16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ankaragücü maçında VAR'dan penaltı kararı! İşte o müdahale

VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında sahasında 'nü ağırladı. Siyah-beyazlılar maçın 5. dakikasında VAR incelemesi sonrasında penaltı kazanırken, topun başına geçen N'Koudou meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 35. haftasında lider ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 5. dakikasında siyah-beyazlılarda, rakip ceza sahasında yerde kalırken hakem 'devam' dedi.

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu inceleyen Özkahya, bu sefer kararını değiştirerek 'penaltı' dedi.

Topun başına geçen Kevin N'Koudou, kaleci Korcan'a takıldı ve maç 0-0 devam etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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