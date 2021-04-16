16 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş Ankaragücü maçında VAR'dan penaltı kararı! İşte o müdahale
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Siyah-beyazlılar maçın 5. dakikasında VAR incelemesi sonrasında penaltı kazanırken, topun başına geçen N'Koudou meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 5. dakikasında siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup rakip ceza sahasında yerde kalırken hakem Halis Özkahya 'devam' dedi.
VAR uyarısı sonrasında pozisyonu inceleyen Özkahya, bu sefer kararını değiştirerek 'penaltı' dedi.
Topun başına geçen Kevin N'Koudou, kaleci Korcan'a takıldı ve maç 0-0 devam etti.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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