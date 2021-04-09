09 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı onlar uçurdu! Az maaş çok verim

Kartal'ı onlar uçurdu! Az maaş çok verim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda bulunan , Ghezzal ve Larin sırtlıyor. Siyah-beyazlılar bu oyunculara toplam 3.5 milyon euro maaş öderken tam 58 gollük katkı aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...

Beşiktaş, 3.5 milyon Euro toplam maaş ödediği Vincent , Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'dan 58 gollük katkı aldı. Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 16 gol atarken 5 de asist yaptı. Ghezzal 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı. Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor. (Takvim)

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