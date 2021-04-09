Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'ı Aboubakar, Ghezzal ve Larin sırtlıyor. Siyah-beyazlılar bu oyunculara toplam 3.5 milyon euro maaş öderken tam 58 gollük katkı aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...

Beşiktaş, 3.5 milyon Euro toplam maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'dan 58 gollük katkı aldı. Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 16 gol atarken 5 de asist yaptı. Ghezzal 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı. Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor. (Takvim)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ