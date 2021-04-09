09 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Cenk Tosun Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Cenk Tosun F.Bahçe'nin golcülerini solladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın devre arasında kadrosuna kattığı , 2 maçta attığı 3 golle ve ’yi dakika başına gol istediğinde geride bıraktı. ()

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı , 2 maçta 3 gol atarak klasını konuştururken, alınan 6 puanda doğrudan da pay sahibi oldu. Cenk, bu performansıyla, F.Bahçe'nin beklentilerden uzak kalan iki golcüsü ve 'yi de geride bırakmayı başardı. G.Birliği ve maçlarında toplam 118 dakika forma giyen Cenk Tosun, 3 gol attı. Böylece milli futbolcu 39 dakikada bir gol kaydetmiş oldu. Hem maç hem süre anlamında Tosun'dan daha fazla veriye sahip olan Samatta ve Cisse'nin dakika başı perfomansı çok düşük kaldı. 29 yaşındaki Samatta 24 maçta sadece 5 gol sevinci yaşadı. 'de 1271 dakika süre alan Samatta, 254 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. 'dan alınan 36 yaşındaki ise 21 maçta 4 gol attı. Toplam 643 dakika sahada kalan Cisse de 161 dakikada bir gol sevinci yaşamış oldu. (Fotomaç)
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