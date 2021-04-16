Ankaragücü maçında Beşiktaş'ı yıkan penaltı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelede durum 2-1 siyah-beyazlıların lehine iken, 90+3. dakikada Gökhan Töre'nin Paintsil'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararına hükmetti. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar evinde 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın duraklama anlarına 2-1 geride giren Başkent ekibinde Paintsil, sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken Gökhan Töre ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halis Özkayha penaltı noktasını gösterdi.
PAINTSIL TOPU KİMSELERE VERMEDİ!
Ankaragücü'nün attığı ilk penaltı golünde de topun başındaki isim olan Paintsil, duraklama dakikalarında kazanılan penaltıda da topu kimselere bırakmadı. Hakemin penaltıya hükmetmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcu topu formasının içine soktu. Topun başına geçen Paintsil bir kez daha kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup ederek takımının zorlu deplasmandan 1 puanla dönmesini sağladı.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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