Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 29. haftası açılış maçında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u 5-1'lik skorla geçerek moral bulan Kartal, evinde Konyaspor'u mağlup edip 3 puanı almak istiyor. Düşme hattında yer alan Konyaspor ise Beşiktaş karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara yükselmek istiyor. Şimdi gözler bugün oynanacak karşılaşmaya çevrildi... Peki Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ligin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş Denizlispor maçından sonra galibiyet serisini bu maçla devam ettirmek istiyor. Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor. Konyaspor ise Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

BEŞİKTAŞ SON 16 MAÇTA 7 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçının 7'sini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Bu arada iki takım arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 13'ünde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maçtan 14'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde Konyaspor'a 45 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 4 randevuda puan kaybetmedi. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken; diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un, son dört deplasman maçının üçü berabere bitti.

Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı. Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı. Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk edecek. 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma yayıncı kuruluş olan beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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