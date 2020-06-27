27 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Sergen Yalçın: Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerinin 15. dakikada 10 kişi kalmasının kendileri adına müsabakayı kolaylaştırdığını söyledi.
27.06.2020
ABONE OL

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir maçtı. Konyaspor, çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanacağız ve umarım her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili oyuncularla görüşme yapmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyuncularla uyarı konusunda herhangi bir görüşme yapmıyoruz. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu bulaşıcı hastalık her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta herhangi negatif bir durum olmadığını kaydeden siyah-beyazlı teknik adam, "Negatif durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik, üç maçta da kontrol bizdeydi, üçünü de kazanabilirdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby'nin, N'Koudou'nun, Lens'in gol atması, oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını ve olayın içine girdiklerini gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı "Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı" 27.06.2020
Vida'nın pozisyonu kırmızı olmalıydı "Vida'nın pozisyonu kırmızı olmalıydı" 27.06.2020
Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! 27.06.2020
Erman Toroğlu: Beşiktaş 5'te 5 yapar Erman Toroğlu: Beşiktaş 5'te 5 yapar 26.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu'dan Avcı - Yalçın kıyası Toroğlu'dan Avcı - Yalçın kıyası 26.06.2020
Hakem Rıdvan Yılmaz'ın geri pasını görmedi "Hakem Rıdvan Yılmaz'ın geri pasını görmedi" 26.06.2020
Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! Maç 15. dakikada bitti Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! "Maç 15. dakikada bitti" 26.06.2020
Kartal evinde kazanmak istiyor Kartal evinde kazanmak istiyor 26.06.2020
Antwerp Larin'in peşinde Antwerp Larin'in peşinde 25.06.2020
Vladimir Weiss Nika Ninua'yı A Spor'a anlattı Vladimir Weiss Nika Ninua'yı A Spor'a anlattı 25.06.2020
Beşiktaş'a Gürcü orta saha Beşiktaş'a Gürcü orta saha 25.06.2020
Beşiktaş ile Boateng yol ayrımında Beşiktaş ile Boateng yol ayrımında 24.06.2020
Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılacak "Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılacak" 23.06.2020
Kendi değerlerimizi üretmek zorundayız "Kendi değerlerimizi üretmek zorundayız" 23.06.2020
Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar Beşiktaş'ta soğuk rüzgarlar 22.06.2020
Beşiktaş'ta Burak ve Ljajic fırtınası Beşiktaş'ta Burak ve Ljajic fırtınası 22.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...
Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...
Galatasaray düğmeye bastı! 5 milyon euro'luk tazminat...
Liste açıklandı! Corona virüsü ve Türkiye...
Fenerbahçe'de liste kabarıyor! Zajc ve Kruse'den sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör