26 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz 264 gün sonra sahada

Dorukhan 264 gün sonra sahada
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

'ın milli futbolcusu , 8 Ekim 2019'da ile oynanan mücadelede geçirdiği ağır sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer aldı.

'ın genç yıldızı uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu. 8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından mücadelesinin kadrosuna alındı.

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