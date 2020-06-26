26 Haziran 2020, Cuma
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Dorukhan Toköz 264 gün sonra sahada
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, 8 Ekim 2019'da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede geçirdiği ağır sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz uzun bir aranın ardından sahalara döndü. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 73. dakikasında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan, 2020 yılında ilk kez bir maçta kadroya dahil oldu. 8 ay 20 gün boyunca sahalardan uzak kalan Dorukhan, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Konyaspor mücadelesinin kadrosuna alındı.
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