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Erman Toroğlu: Hakem Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın geri pasını görmedi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın kaleci Ersin Destanoğlu'na verdiği geri pası görmediğini söyledi.
26.06.2020
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