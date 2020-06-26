26 Haziran 2020, Cuma
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Erman Toroğlu'dan flaş kırmızı kart yorumu! "Maç 15. dakikada bitti"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Maç aslında 15. dakikada bitti. 15. dakikada hiçbir şey yokken o kırmızıyı nasıl alırsın? Sen düşme hattındasın. Takımını mecazi anlamda para ile satsan böyle satamazsın." dedi.
26.06.2020
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