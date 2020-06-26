26 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson 2. kez dalya dedi

Atiba 2. kez dalya dedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

'ın Kanadalı futbolcusu , 29. haftada oynanan maçıyla birlikte 'deki 200. maçına çıktı. Tecrübeli oyuncuya mücadele öncesi plaket verildi.

'de 29. haftanın açılış maçında ile , Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. temsilcisiyle oynanan karşılaşmayla birlikte Süper Lig kariyerindeki 200. maçına çıkan 'a mücadele öncesi plaket verildi.


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