23 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Spor Toto 'in 23. haftasında kapanış maçında dev derbi heyecanı yaşanacak. Tüm Türkiye bu ezeli rakiplerin karşılaşmasını merakla bekliyor. Son haftalarda performansıyla yükselişe geçen evinde 'yi konuk edecek. Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçtan 6'sını kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada 1 kez gülebildi. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? detaylar haberimizde...

Nefesler derbisi için tutuldu. Ligin ikinci devresinde çıkış arayan ve üst sıralaları hedefleyen sarı laceivertliler, şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş' konuk oluyor. Beşiktaş sahasında 19 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-lacivertliler deplasmanda 14 gol yerken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Maç öncesi iki takımda eksik oyuncu var mı? ve Derbi ne zaman? soruları da futbolseverler tarafından merak ediliyor... Derbiye dair merak edilenler haberimizde...

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de 'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise ... Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

126. DERBİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 'deki 126. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 125 maçta 39 galibiyet alırken, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti. Taraflar, 40 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

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EKSİKLER, SAKAT OYUNCULAR...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta göz korneasında meydana gelen enfeksiyon nedeniyle ile oynanan maçta forma giyememişti ancak başarılı orta saha oyuncusunun derbi maça kadar hazır olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte bir süredir kadro dışı olan ve 'in derbi maçın kadrosunda da yer almalaları beklenmiyor.

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi en önemli eksik ise Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen .

Fenerbahçe'de ise sakat oyuncu konumundaki 'ın durumu maçtan önce belli olacak. Fenerbahçe'nin cezalı durumda olan bir oyuncusu yok. Önemli olmasa da bir sakatlığı olan 'in de oynayabilecek konumda olduğu öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ'IN A TAKIM KADROSU

Kaleci: Karius, Utku, Ersin
Defans: Gökhan, Caner, Vida, Adriano, Roco, Isimat-Mirin
Orta saha: Medel, Necip, Oğuzhan, Quaresma, Dorukhan, Atiba, Kagawa, Lens
Forvet: Larin, Mustafa, Güven, Burak, Muhayer

FENERBAHÇE'NİN A TAKIM KADROSU

Kaleci: Volkan, Harun, Berke
Defans: Neustadter, Hasan Ali, Skrtel, Isla, Şener, İsmail, Sadık, Serdar, Abdülcebrail
Orta saha: Eljif, , Valbuena, Jailson, Alper, Dirar, Moses, Tolgay, Ferdi, Zajc, Ayew
Forvet: Slimani, Frey, Soldado

"DERBİYE HAZIRIM"
Beşiktaş'ın ara transferde 'dan kiraladığı Shinji Kagawa'nın, Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı Adem Ljajic'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda forma giymesi bekleniyor. İlk kez 11'de yer alacak olan Japon yıldız, teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme yaparak kendisini hazır hissettiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Antrenman açığımı hızla kapatıyorum. Takımın seviyesine ulaşmak üzereyim. İdmanlarda arkadaşlarımı da daha iyi tanıma fırsatı yakaladım. Uyum sorununu büyük ölçüde atlattım" dedi. Beşiktaş'la 3 maçta toplam 63 dakika sahada kalan Kagawa, ilk karşılaşmasında 3 dakika içinde iki kez ağları sarsmayı başarmıştı.

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"KAZANMALIYIZ"
Victor Moses, Zenit maçından gerekli dersleri çıkarıp yapıtıkları hatalı Beşiktaş maçında yapmamamaları gerektiğine dikkat çekti. Nijeryalı yıldız, "Önümüze bakmalıyız. Rusya'da yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha tekrarlamamamız gerekiyor. Tamamen derbiye odaklanmalıyız. Kazanmak tek düşüncemiz olmalı. Maç gününe kadar takım halinde birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız" dedi. Moses, derbinin zorlu geçeceğini de belirterek, "Rakibimiz kendi sahasında oynuyor. Tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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