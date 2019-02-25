25 Şubat 2019, Pazartesi
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Derbi öncesi kılıçlar çekildi! Tolgay Arslan...
Vodafone Park'ta siyah beyazlı taraflarlar ve sarı lacivertlilerin devre arası transferi Tolgay Arslan derbiye hazır... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmasının ardından olaylı bir süreç geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan eski takımına karşı sahaya çıkıyor...
Giriş Tarihi: 25.02.2019 11:43
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