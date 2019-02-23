23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Avrupa'da Soldado, Dirar gibi isimlerden yararlamayan sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'ye daha güçlü gidecek. Tolgay ve Isla da takıma katılacak.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
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Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Avrupa'ya havlu atan ve rotasını tamamen Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, pazartesi günü oynayacağı kritik Beşiktaş derbinde ideale yakın 11'i ile mücadele edecek.

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Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Roberto Soldado, Nabil Dirar gibi futbolculardan isimleri UEFA'ya bildirilmediği için yararlanamayan sarı-lacivertli takım, derbide hem golcü hem de kanat oyuncusuna kavuşacak.

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Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Öte yandan Zenit karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Mauricio Isla da tekrar takıma katılacak.

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Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Derbide Fenerbahçe'nin en büyük eksiği ise Mehmet Ekici...

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Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

VALBUENA VAR, HASAN ALİ BELKİ
Kayseri maçında bileğine darbe aldığı için 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcunun yerine büyük ihtimalle Valbuena forma giyecek.

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