23 Şubat 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan yıldız isme kesik! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i
Avrupa'da Soldado, Dirar gibi isimlerden yararlamayan sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'ye daha güçlü gidecek. Tolgay ve Isla da takıma katılacak.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı