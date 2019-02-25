Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş karnesi korkutuyor!

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor ile başlayan ve 1995-96 sezonundan bu yana Süper Lig'de çeşitli takımlar çalıştıran Ersun Yanal, şu ana kadar Beşiktaş'a karşı 33 resmi maça çıkarken bu maçlardan yalnızca 5 galibiyet alabildi.