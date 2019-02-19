19 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2019

'in 23'üncü haftasında 'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Koşu ve istasyon çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı grup halinde hücum taktiği çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Gözündeki rahatsızlığı devam eden Oğuzhan Özyakup antrenmana çıkmazken, yarım saat salonda çalışan Burak Yılmaz günü takımdan ayrı koşu antrenmanı ile bitirdi.

Siyah beyazlılar, derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

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