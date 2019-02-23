23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Sarı-lacivertliler artık sınıra dayandı. Beşiktaş maçı da kaybedilirse ligde iyice ateş hattına girilecek. Yanal, kazanmak için yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
  • 1
  • 30
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

  • 2
  • 30
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Teknik heyet vakit kaybetmeden oyuncuları derbiye motive etmek için çalışmalara başladı.

  • 3
  • 30
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Ersun Yanal, Vodafone Park'ta 40 bin kişinin önünde kazanmak için savaşmanın yanı sıra yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.

  • 4
  • 30
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

Takıma hata lükslerinin kalmadığını hatırlatan tecrübeli hocanın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

  • 5
  • 30
Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...

FORMA iÇiN OYNA
"Ligde şampiyonluk hedefinden maalesef erken koptuk. Kupadan elendik. Avrupa Ligi vardı o da bitti. Artık sadece önümüzde lig var.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör