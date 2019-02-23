23 Şubat 2019, Cumartesi
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Yönetimden radikal karar! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilirse...
Sarı-lacivertliler artık sınıra dayandı. Beşiktaş maçı da kaybedilirse ligde iyice ateş hattına girilecek. Yanal, kazanmak için yürekleriyle oynamaları gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 07:50
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