23 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Aydoğan Cevahir Beşiktaş başkan adayı olduğunu açıkladı

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BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2019

'ta gerçekleştirilen toplantısında , ‘Hodri meydan’ diyerek başkan adayı olduğunu açıkladı.

kulübünün 2019 yılı 1. Olağan toplantısında Divan kurulu üyesi , mayıs ayında yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Aydoğan Cevahir, 'Hodri meydan' diyerek başkan adayı olduğunu ifade etti.

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