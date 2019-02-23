23 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Aydoğan Cevahir Beşiktaş başkan adayı olduğunu açıkladı
Giriş Tarihi: 23.02.2019
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Aydoğan Cevahir, ‘Hodri meydan’ diyerek başkan adayı olduğunu açıkladı.
Beşiktaş kulübünün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında Divan kurulu üyesi Aydoğan Cevahir, mayıs ayında yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Aydoğan Cevahir, 'Hodri meydan' diyerek başkan adayı olduğunu ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı