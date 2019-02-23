Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ne yapsa kötü sonuçlardan kurtulamıyor. Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa'ya da veda eden sarı-lacivertilerde iki şok daha yaşandı.