23 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ne yapsa kötü sonuçlardan kurtulamıyor. Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa'ya da veda eden sarı-lacivertilerde iki şok daha yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 13:06
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın bir türlü istediği futbolu oynamaması nedeniyle sürekli arayışta...

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Kupalardan elen ve elinde sadece düşmemek için çabaladığı lig kalan sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçı öncesi moraller bozuk...

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Bu moral bozukluğuna bir de sakatlıkların eklendiği Kanarya'da kadro yine değişecek.

Fenerbahçe dün öğle saatlerinde yaptığı rejenerasyon antrenmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Sarı lacivertlilerin Zenit ile oynadığı rövanşta görev yapan oyuncular idmana katılmadı.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 şok birden! Hasan Ali Kaldırım...

Sakatlıkları bulunan 2 futbolcu tesislere giderek kulüp doktoruna göründü. İşte o iki ismin derbi öncesi son durumları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör