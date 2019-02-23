23 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe idmanında sürpriz isim!

Derbi öncesi Fenerbahçe idmanında sürpriz isim!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2019

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'nin idmanında sürpriz bir isim dikkat çekti.

maçı öncesi U21 takımından futbolcuların da yer aldığı antrenmanda 'ın akrabası olan , A takımıyla birlikte antrenmana çıktı. 25 yaşındaki Ahmed Yassine Cherkaoui futbol yaşantısına 'da başladı. Altyapı eğitimini Belçika'da alan futbolcu son olarak Leopold takımında forma giydi. Sakatlığının ardından takımdan ayrılan Cherkaoui 1,5 yıldır kulüpsüz.

Nabil Dirar'ın menajerinin ricasıyla Fenerbahçe antrenmanlarına katılan orta saha oyuncusu daha önce Belçika'da Brussels ve RWDM Brussel gibi takımlarda forma giydi.

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