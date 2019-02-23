Fenerbahçe idmanında sürpriz isim!

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin idmanında sürpriz bir isim dikkat çekti.

Beşiktaş maçı öncesi U21 takımından futbolcuların da yer aldığı antrenmanda Nabil Dirar'ın akrabası olan Ahmed Yassine Cherkaoui, Fenerbahçe A takımıyla birlikte antrenmana çıktı. 25 yaşındaki Ahmed Yassine Cherkaoui futbol yaşantısına Belçika'da başladı. Altyapı eğitimini Belçika'da alan futbolcu son olarak Leopold takımında forma giydi. Sakatlığının ardından takımdan ayrılan Cherkaoui 1,5 yıldır kulüpsüz.

Nabil Dirar'ın menajerinin ricasıyla Fenerbahçe antrenmanlarına katılan orta saha oyuncusu daha önce Belçika'da Brussels ve RWDM Brussel gibi takımlarda forma giydi.