Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da takım kaptanlarından Stefan Savic maç sonrası konuştu.

Karadağlı oyuncu, "Çok net penaltımız verilmedi, bize karşı olduğunda çok ucuz penaltılar veriliyor. Trabzonspor'a kaptanlık yaptığım için gurur duyuyorum. Bu sene çok az maç kaldı ve çok iyi bir yerde bitireceğiz ama bu takımın gerçek etkisini gelecek sezon göstereceğini düşünüyorum. Bu yatırımın karşılığını önümüzdeki yıl alacağımızı düşünüyorum.

"İNSANLAR BAZEN BUNU UNUTUYOR"

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar para harcadıklarını; buna karşın Trabzonspor'un yaptığı yatırımların çoğunun genç oyunculara olduğunu, ekonomik olarak daha düşük bir bütçeyle hareket ettiğini ve hâlâ bu yarışta var olduğunu insanların bazen unuttuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.