Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Dev derbide, Fenerbahçe Beko 89-73'lük skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte mücadeleden ayrıntılar...

Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 22'nci galibiyetini alırken Anadolu Efes, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer isimleri ise 17'şer sayı kaydeden Talen Horton Tucker ve Vincent Poirier oldu.

Dengeli başlayan maçın ilk 4 dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. 8-0'lık seri yapan Fenerbahçe Beko, 3.51 kala Tarık Biberovic'in 2 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 8-16. İlk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-20 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçerken, periyot ortasında etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, farkı bir kez daha 8 yaptı: 30-38. Fenerbahçe Beko, devreye 2.30 kala Tucker'ın basketiyle 14 sayı öne geçti: 30-44. 10'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. İlk devre Fenerbahçe Beko'nun 46-40 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 6.50 kala Poirier'in çizgiden 2'de 2 atmasıyla farkı 3'e düşürdü: 46-49. Sarı-lacivertliler, Onuralp Bitim'in üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle 2.32 kala farkı yeniden çift haneye çıkardı: 51-63. Son periyoda Fenerbahçe Beko'nun 69-56'lık üstünlüğüyle geçildi. Dördüncü periyoda etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, maç sonuna 9 dakika kala Tucker'ın 3 sayılık isabetiyle farkı 17'ye çıkardı: 58-75. Fenerbahçe Beko son 5 dakikaya 20 sayı önde girdi: 59-79. Kalan sürede de farkı koruyan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-73 galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 20-25 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 40-46 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 56-69 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Anadolu Efes 73-89 Fenerbahçe Beko