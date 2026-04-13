NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu! Alperen Şengün ve Adem Bona...

NBA'de 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. Alperen Şengün'ün forma giydiği Batı Konferansı beşincisi Houston Rockets, play-off'larda Los Angeles Lakers ile karşılaşacak. Adem Bona'nın kadrosunda yer aldığı Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile mücadele edecek.