EuroLeague'de ertelenen 14. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Pire' oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 104-87 mağlup oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 29-23 önde kapatmasına rağmen, ikinci periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 48-46 geride gitti. Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan temsilcimiz, son bölümde yaptığı hamlelere rağmen geri dönüşü gerçekleştiremedi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko 22 galibiyet 9 mağlubiyette kalırken, Olympiakos ise 21 galibiyet 11 mağlubiyete ulaştı.
1. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 23-29 Fenerbahçe Beko
2. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 48-46 Fenerbahçe Beko
3. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 74-67 Fenerbahçe Beko