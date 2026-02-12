EuroLeague'de peş peşe aldığı Valencia Basket ve Zalgiris galibiyetleriyle moral kazanan Anadolu Efes, 28. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda yşadığı yenilginin rövanşını almak isteyen lacivert-beyazlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarının önünde galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de geçtiğimiz haftalarda Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas karşısında aldığı galibiyetlerle yeniden ayağa kalkan Anadolu Efes, normal sezonun 28. haftasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile kritik bir sınav veriyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan bu zorlu mücadelede lacivert-beyazlılar, hem galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hem de ligin ilk yarısında 99-89 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Çekişmeli müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI:

Anadolu Efes 22-19 Virtus Bologna (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 43-35 Virtus Bologna (İkinci çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 53-40 Virtus Bologna (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Virtus Bologna arasındaki EuroLeague 28. hafta mücadelesi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanıyor. İstanbul'un yeni basketbol üssü olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki dev karşılaşma saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Virtus Bologna karşılaşması, EuroLeague'in Türkiye'deki resmi yayıncısı olan S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 11. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya geldi. Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.

Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada bulunuyor. Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor. İki takım arasında, Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 903. MAÇ

Anadolu Efes, Virtus Bologna mücadelesiyle Avrupa kupalarında 903. kez sahne aldı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 902 karşılaşmada 502 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 655. maçını yapacak. Geride kalan 654 müsabakanın 345'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.