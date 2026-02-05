EuroLeague'de zirveyi kimseye bırakmayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 27. hafta mücadelesinde Paris Basketbol deplasmanına çıkıyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 18 galibiyetle liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçen hafta Barcelona deplasmanında kazandığı kritik 82-78'lik zaferle Avrupa'ya mesaj veren Saras Jasikevicius'un ekibi, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 96-77 gibi farklı yendiği Paris'i bu kez Adidas Arena'da da geçmek istiyor. Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇEYREK SKORLARI:



İLK ÇEYREK: PARİS BASKETBOL 23-21 FENERBAHÇE BEKO (Haberimiz güncellenmektedir)

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de liderlik yarışında kritik öneme sahip Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü oynanıyor. Temsilcimiz, bu maçla birlikte yoğun fikstürdeki kritik deplasman turnesini kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Paris kentinde bulunan Adidas Arena'da oynanan olan müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başladı.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev randevu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.