Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 24. hafta maçında konuk ettiği Olympiakos ekibine 74-68 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Anadolu Efes, Olympaikos'a mağlup olmasıyla birlikte bu sezon EuroLeague'deki üst üste 8. toplamda ise 18. mağlubiyetini aldı. Temsilcimiz EuroLeague'deki son galibiyetini 17 Aralık tarihinde Zalgiris'e karşı 87-64'lük skorla almıştı. Olympiakos ise bu sezon 15. galibiyetini aldı.

1. PERİYOT: Anadolu Efes 13-25 Olympiakos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 31-48 Olympiakos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 51-58 Olympiakos