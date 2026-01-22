EuroLeague’in 24. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos karşısında parkeye çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, zorlu rakibini mağlup ederek kötü gidişata nokta koymayı ve sezonun 7. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. Anadolu Efes-Olympiakos maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

EuroLeague'de 24. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlıyor. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında çıkış yakalayarak kötü seriye son vermek ve galibiyet sayısını 7'ye yükseltmek istiyor.

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 24. haftasında oynanan Anadolu Efes-Olympiakos maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, oynadığı 23 maçta 6 galibiyet alırken, 17 mağlubiyet yaşadı.

OLYMPIAKOS İSTATİSTİKLERİ

İstanbul deplasmanına konuk olan Olympiakos, bir maçı eksik olup, 22 karşılaşmada 14 galibiyet ve 8 yenilgi aldı.

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 13-25 Olympiakos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 31-48 Olympiakos