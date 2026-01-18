Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 76-45 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 2, Juskaite 12, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Geiselsoder 7, Eslem Güler 3, Iagupova 12
Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı, Pelin Bilgiç 6, Whitcomb 3, Fasoula 20, Fraser 9, İdil Saçalır 4, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3
1. Periyot: 16-19
Devre: 33-33
3. Periyot: 54-43
Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.45 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin), 37.32 Whitcomb (Beşiktaş BOA)