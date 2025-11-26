EuroLeague’de kritik mücadele! Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes, Avrupa arenasında zorlu bir sınav verecek. Monaco deplasmanında oynanacak bu karşılaşma, hem takımın moralini hem de gruptaki pozisyonunu doğrudan etkileyecek.

Monaco - Anadolu Efes maçını takip etmek için tıklayın!

Monaco - Anadolu Efes EuroLeague maçı hakkında bilmeniz gerekenler: Anadolu Efes, kritik bir EuroLeague karşılaşması için Monaco'ya gidiyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Bu maç, gruptaki dengeleri değiştirebilecek bir önem taşıyor. Anadolu Efes taraftarları ve basketbolseverler, takımın Monaco deplasmanındaki performansını canlı olarak takip etmek istiyor. Maçın yayın kanalı, saati ve maç öncesi kadro detaylarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde güncel olarak paylaşıldı. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco - Anadolu Efes maçı nasıl izlenir? Anadolu Efes EuroLeague maçı izleme linki...

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague Normal Sezon 13. Hafta maçında 26 Kasım 2025, Çarşamba günü AS Monaco'ya konuk oluyor.

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Salle Gaston Medecin'de oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Avrupa arenasında 888. maçına çıkmaya hazırlanan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 887 karşılaşmada 499 galibiyet ve 388 yenilgi alarak %56,3 galibiyet yüzdesi yakaladı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 640. maçına çıkacak. Bu kupada bugüne kadar oynadığı 639 karşılaşmada 342 galibiyet ve 297 yenilgi elde eden takım, %53,5 galibiyet yüzdesi ile EuroLeague tarihine önemli bir başarıyla geçti.

Anadolu Efes - AS Monaco rekabeti de Avrupa sahnesinde dikkat çekiyor. İki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında 10 kez karşılaştı; Anadolu Efes bu maçlarda 4 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada her iki ekip birer galibiyet elde ederken, EuroLeague'de oynanan sekiz maçta Anadolu Efes 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle rakibine karşı üstünlük kuramadı.

EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İspanya temsilcisi FC Barcelona'yı 74-73 mağlup etti. AS Monaco ise Fransa'nın diğer ekibi LDLC Asvel Villeurbanne'i deplasmanda 84-52 yenmişti. 12. haftanın ardından Anadolu Efes, 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 15. sırada, AS Monaco ise 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

MONACO - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA