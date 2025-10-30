EuroLeague’de 8. hafta mücadelesinde Avrupa basketbolunun en güçlü temsilcilerinden Real Madrid, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko’yu ağırlıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI: 2. Çeyrek oynanıyor: Real Madrid 47-22 Fenerbahçe Beko

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 8. haftasında oynanan Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 23.00'de başladı.

REAL MADRID-FENERBAHÇE BEKO MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Movistar Arena'da oynanan Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.