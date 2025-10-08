Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti
Son dakika spor haberleri: BKT Avrupa Kupası maçında BAXI Manresa ile karşı karşıya gelecek olan Hapoel Jerusalem, Barcelona'nın tesislerini kullanmak istedi. İspanyollar bu teklifi geri çevirdi.
Yayın Tarihi: 08.10.2025 - 18:38 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 - 18:42
Barcelona'dan anlamlı hareket. İspanyol ekibi, BKT Avrupa Kupası maçı öncesi BAXI Manresa ile karşı karşıya gelecek İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'in tesis kullanma talebini reddetti.
BAXI Manresa taraftar grupları: "İsrail soykırım yaparken, kendi stadyumumuzda bir İsrail takımının bulunması kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
