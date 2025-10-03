EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvaya Paris Basket galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. maçında deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu kritik maçtan galibiyet ile ayrılmak.
Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Zalgiris 29-20 F.Bahçe Beko
2. Periyot sonucu: Zalgiris 43-37 F.Bahçe Beko
3. Periyot oynanıyor: Zalgiris 62-51 F.Bahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
ZALGIRIS-F.BAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zalgiris-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.