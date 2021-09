Son dakika spor haberi... Kareem Abdul-Jabbar: Kimin en büyük olduğunu asla bilemeyiz!

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, "tüm zamanların en büyük oyuncusu" tartışmasının asla son bulamayacağını ifade etti. Substack'tan Marc Stein ile yaptığı bir sohbette Kareem, "G.O.A.T" tartışmalarının sonuca ulaşmasının imkansız olduğunu şu şekilde açıkladı... | Son dakika spor haberleri

Substack'tan Marc Stein ile yaptığı bir sohbette Kareem , "G.O.A.T" tartışmalarının sonuca ulaşmasının imkansız olduğunu şu şekilde açıkladı:"G.O.A.T. tartışmaları eğlencelidir, Süpermen 'in mi yoksa Flash 'in mi daha hızlı olduğunu tartışmak gibi. Metafiziksel bir gizemi var. Fakat bu soru asla cevaplanamaz, çünkü geçmişteki oyuncular farklı kısıtlamalar altında antrenman yapıp, farklı kurallar altında oynuyorlardı.O zaman neye daha fazla ağırlık vermeniz gerektiğini sormalısınız: Skor mu, savunma mı, asist mi? Yoksa hepsi mi? Ancak istatistikler her sezonun belirli koşullarını ve zorluklarını her zaman ortaya koymuyorlar. Çok fazla değişken var.'O'GOAT'u (Tüm Zamanların En İyilerinden Biri) tartışsak nasıl olur?"Kareem de, altı şampiyonluğu ve altı normal sezon MVP'si ödülüyle, 15 kez All- NBA ve 11 kez savunma beşlerine seçilmesiyle ve iki kez de Finaller MVP ödülünü kazanmış olmasıyla, NBA'in "GOAT"larından biri olarak kabul ediliyor.