Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta

ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın anma töreni, 24 Şubat'ta yapılacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 Ocak'taki kazada yaşamını yitiren Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile diğer 7 kişi için düzenlenecek anma töreninin 24 Şubat'ta Staples Center'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, tören için 41 yaşında hayata veda eden Bryant'ın 20 sene forma giyerek efsane haline geldiği Los Angeles şehrindeki Staples Center'ın uygun görüldüğü belirtildi. Tören tarihinin ise Bryant'ın 24 ve Gianna'nın 2 numaralı formalarına ithafen belirlendiği ifade edildi.