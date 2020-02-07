07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta

Kobe Bryant'ın cenaze töreni tarihi belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Lakers'ın efsane basketbolcusu ve kızı Gianna'nın anma töreni, 'ta yapılacak.

Amerikan 'nin (NBA) internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 Ocak'taki kazada yaşamını yitiren ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile diğer 7 kişi için düzenlenecek anma töreninin 'ta 'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, tören için 41 yaşında hayata veda eden Bryant'ın 20 sene forma giyerek efsane haline geldiği şehrindeki Staples Center'ın uygun görüldüğü belirtildi. Tören tarihinin ise Bryant'ın 24 ve Gianna'nın 2 numaralı formalarına ithafen belirlendiği ifade edildi.

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