07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta programı

Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta programı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

ING Süper Ligi'nin 19. haftası yarın oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak. 19. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep , 'yı konuk edecek. Hafta ile arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN

13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka
15.15 Bandırma BK -
17.30 - Tofaş
20.00 - OGM Ormanspor

9 ŞUBAT PAZAR

13.00 İTÜ BB - Pınar Karşıyaka
15:15 Büyükçekmece Basketbol -
17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor

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