01 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Kobe Bryant anıldı LeBron James göz yaşlarına hakim olamadı

Kobe anıldı LeBron ağladı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

Lakers'ın 'daki ilk iç saha maçı öncesinde helikopter kazasında vefat eden efsane basketbolcu için anma töreni düzenledi. Yakın dostu olan yıldız basketbolcu , maç öncesinde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

Efsane basketbolcu 'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takımı Lakers'ın ilk iç saha maçında anma töreni düzenlendi. ile 'daki karşılaşma öncesinde gerçekleşen törende Lakers'ın yıldız basketbolcusu , yakın dostu Kobe için konuşma yaparken, duygusal anlar yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı.

Lakerslı oyuncular törende Kobe'nin giydiği 8 ve 24 numaralı formalarla yer aldı ve ısınmada da o formaları giydi.

Maç öncesinde Los Angeles Lakerslı oyuncuların isimleri 'Kobe Bryant' olarak anons edilirken, Kobe Bryant ve aynı helikopterde vefat eden kızı Gianna Bryant'ın Staples Center'da saha kenarında her zaman oturduğu koltuklar boş bırakıldı. Koltuklara Gianna ve Kobe'nin formaları giydirilirken üzerilerine de çiçekler konuldu.

Salondaki seyirciler de Kobe Bryant formaları ile tribündeki yerlerini aldı.

Lakers Kobe Bryant'ın ölümü sonrası ilk maçına çıktı

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