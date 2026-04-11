Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Şahin, "Maça iyi başladık. İlk yarı hem oyun olarak hem de tempo olarak çok memnunum. İkinci yarıda da aslında iyi oynadık. Yine pozisyona girdik. Ne yazık ki ikinci yarıda farkı arttırabileceğimiz pozisyonları gole çeviremedik. 3. maç üst üst gol yememek çok değerli. Bu şekilde kazanmak da çok değerli. Ligde her maçın zorluk derecesi çok yüksek oluyor. O yüzden takımımı tebrik ediyorum. 1 hafta gecikmeli olsa da çok iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ, UMARIM GÜLEN TARAF BİZ OLURUZ"



Avrupa kupalarına katılma yolunda Göztepe ile ligdeki 5.'lik yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nuri Şahin, "Göztepe açısında bir şey söyleyemem. Ben kendi tarafımızdan bakıyorum. Bizim geldiğimiz dönemden itibaren ve bizden önceki dönemde de bıçak sırtında geziyoruz. Çünkü hataya yer yok. Çok kredi tükettik. Hem alışma döneminde, hem bizden önce sezona iyi başlanılmamış. Ara sıra dalgalanmamız oldu ama bu takım bizi buraya kadar getirdi. Bakıldığı zaman yarıştayız. Eminim seneye çok daha iyi olacaktır. Çok daha rahat edeceğimiz bir dönem olacaktır ama bu sene için kim daha fazla isterse, kim daha fazla doğruyu yaparsa o gidecektir, yani 5. olacaktır. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanana bakacağız. İnşallah bizim açımızdan iyi olur. Bugünkü takım, bugünkü oyun bizi 5.'liğe taşıyabilecek bir oyun. Ne yazık ki şu an elimizde değil. Dediğim gibi çok kredi tükettik. Sonuna kadar zorlayacağız. Umarım gülen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.