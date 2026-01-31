Trendyol Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Çekişmeli müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Selke
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki karşılaşma bugün saat 17.00'de başladı.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.