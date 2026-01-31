CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kristjan Asllani: Kartal olarak doğdum! Kristjan Asllani: Kartal olarak doğdum! 15:48
F.Bahçe'de Kocaeli mesaisi başladı! F.Bahçe'de Kocaeli mesaisi başladı! 15:17
Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 15:15
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 3 futbolcu... G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 3 futbolcu... 14:05
F.Bahçe genç yıldızın transferini bitiriyor! F.Bahçe genç yıldızın transferini bitiriyor! 12:47
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 12:35
Daha Eski
F.Bahçe'de son dakika! Ademola Lookman... F.Bahçe'de son dakika! Ademola Lookman... 12:20
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 12:06
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:03
F.Bahçe'ye Lookman şoku! F.Bahçe'ye Lookman şoku! 11:08
Hollanda devi F.Bahçeli yıldızın peşinde! Transfer... Hollanda devi F.Bahçeli yıldızın peşinde! Transfer... 10:28
G.Saray evinde Kayserispor'u ağırlıyor! G.Saray evinde Kayserispor'u ağırlıyor! 09:19
Başakşehir - Rizespor | CANLI
Başakşehir çıkışını sürdürdü!
İşlenmiş gıdalara dikkat!
Süper Loto çekildi mi? (29 Ocak)