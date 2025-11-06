Salzburg - Go Ahead Eagles CANLI YAYIN | Salzburg - Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Salzburg - Go Ahead Eagles CANLI YAYIN | Salzburg - Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı Salzburg'da sürüyor; ev sahibi, Go Ahead Eagles'i ağırlayacak. Üç maçta sıfır çeken Avusturyalılar, taraftar gücüyle ilk zaferini arayacak. Misafir ekip ise FCSB'ye 1-0 yenildikten sonra toparlandı ve iki galibiyetle 6 puan kaparak 12. sıraya yükseldi. Futbol tutkunlarının merakla beklediği randevunun yayın detayları araştırılıyor. Salzburg - Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?