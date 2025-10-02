Brann-Utrecht maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Norveç temsilcisi Brann, sahasında Hollanda ekibi Utrecht'i konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Brann, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Utrecht ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Brann-Utrecht maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...