UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçında ilginç görüntü! Bayern Münih kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Stadyumdaki ekranda Galatasaray'ın kadrosu yerine Bayern Münih'in 11'i yazıldı. İşte o görüntüler...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Stadyum içindeki dev ekranda Galatasaray'ın 11'i yerine Alman ekibi Bayern Münih'in kadrosu yazıldı. Ayrıca ekranda teknik direktör olarak Fatih Terim'in isminin yazılması da dikkatleri çekti.

RZD Arena'da yaşanan karışıklık sosyal medyada büyük ses getirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

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