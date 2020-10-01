01 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Glasgow Rangers - Galatasaray | CANLI

Rangers - Galatasaray | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

'ndeki temsilcimiz , play-off turunda İskoçya temsilcisi 'a konuk oluyor. Rangers - Galatasaray maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'nde temsilcimiz , İskoçya temsilcisi 'a konuk oluyor. Mücadele tek maç eleme sistemi üzerinden oynanıyor. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Rangers - Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers - Galatasaray maçı saat 21:45'te başladı ve Teve2'den canlı yayınlanıyor.

Glasgow Rangers - Galatasaray maçını Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem yönetiyor. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs.


GLASGOW RANGERS - GALATASARAY 11'LERİ

Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, , Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

RANGERS BU TURA NASIL GELDİ

Galatasaray gibi Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers, Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.


TEVE2 UYDUDA VAR MI?

42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal


ARDA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı , Rangers karşısında forma giyemiyor. Tecrübeli futbolcu, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan , Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika da UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.


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