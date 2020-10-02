Galatasaray büyük fırsatı kaçırdı! Eğer Rangers'ı eleseydi...

UEFA Avrupa Ligi olay-off turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, büyük bir gelirden oldu. Sarı-kırmızılılar, gruplara kalsaydı 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, büyük bir piyangoyu kaçırdı. Cimbom, eğer gruplara kalsaydı 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu ve 800 bin Euro yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.

Sarı-kırmızı takım, bu gelirlere ek olarak gruplara kalma başarısını gösterseydi her bir galibiyetinde 570 bin Euro ve beraberliklerde ise 190 bin Euro prim alacaktı.

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