02 Ekim 2020, Cuma
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Galatasaray büyük fırsatı kaçırdı! Eğer Rangers'ı eleseydi...
UEFA Avrupa Ligi olay-off turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, büyük bir gelirden oldu. Sarı-kırmızılılar, gruplara kalsaydı 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, büyük bir piyangoyu kaçırdı. Cimbom, eğer gruplara kalsaydı 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralama bonusu ve 800 bin Euro yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu (54.6 milyon TL) kasasına koyacaktı.
Sarı-kırmızı takım, bu gelirlere ek olarak gruplara kalma başarısını gösterseydi her bir galibiyetinde 570 bin Euro ve beraberliklerde ise 190 bin Euro prim alacaktı.
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