Marsilya ile Atalanta, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Daniel Siebert, kritik müsbakada düdük çalacak. Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Marsilya ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Atalanta maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.