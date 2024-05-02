UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ve Bayer Leverkusen, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor.Peki, Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Bayer Leverkusen maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN 3 KUPALI SEZON HEDEFİNDE!

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden ve lig kupasında finalde yer alan Bayer Leverkusen, Roma'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde de finale kalmak ve sezonu 3 kupa ile tamamlamak istiyor. Bu sezon oynadıkları futbolla tüm dünyada büyük övgü toplayan Bayer Leverkusen, zorlu Roma deplasmanında gövde gösterisi yapmak istiyor.

ROMA BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI İZLE

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Mile Svilar, Rasmus Kristensen, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy.

Bayer Leverkusen: Matej Kovar, Josip Stanisic, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios, Granit Xhaka, Amine Adli, Florian Wirtz, Victor Okoh Boniface.