Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Glasgow Rangers maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Gitmek isteyen kim varsa burası Galatasaray." derken, takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda ile ilgili "Eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettikleri Glasgow Rangers maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İLK YARI ÇOK İYİ OYNADIK"

"Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı."

"AVRUPA MAÇINI BÖYLE OYNAYAMAZSINIZ"

"Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda."

"HİÇ YAPMADIĞIMIZ HATAYI 50-60 ARASI YAPTIK"

"Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık."

"G.SARAY AVRUPA'DA BAŞARILI OLMA AMACINA UYGUN ŞEKİLDE BAŞARILI OLMALIYDI"

"Martin'in pozisyonu penaltıydı da, verseydi de falan diye üzerine konuşulabilir ama Galatasaray, kendi kuruluş gününde Avrupa'da başarılı olma amacına uygun şekilde başarılı olmalıydı."

"SATMA KONUSUNDA BECERİKLİ DEĞİLİZ"

"Yönetim yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize."

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde 'idare etmek', bazı arkadaşlarımız için olmadı."

"GİTMEK İSTEYEN KİM VARSA BURASI GALATASARAY"

"Gitmek isteyen kim varsa burası Galatasaray. 6. maçı, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz."

"BELHANDA GİTMEK İSTİYORSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur."

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