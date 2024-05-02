UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Fransız ekibi Marsilya, İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk etti. 11. dakikada Teun Koopmeiners'in asistinde Gianluca Scamacca topu ağlara göndererek Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi, bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 20. dakikada Chancel Mbemba'nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.