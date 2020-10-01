01 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: İşte Rangers - Galatasaray maçında Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

G.Saray'dan penaltı itirazı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

play-off maçında Rangers'ın konuğu olan , mücadelenin ilk yarısında Feghouli ile bulduğu pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakeminden devam kararı geldi. İşte o pozisyon...

play-off turunda Glasgow Rangers ile , Ibrox Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın 32. dakikasında Sofiane Feghouli'nin ortasında rakip oyuncuya çarpan top sonrası penaltı beklentisinde bulundu ancak maçın hakemi Andris Treimanis devam kararı verdi.

İşte o pozisyon:


*Görüntü teve2'den alınmıştır.

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