Son dakika: İşte Rangers - Galatasaray maçında Galatasaraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, hem kadrodaki şişkinliği azaltmak hem de bu isimlerden gelir elde ederek transfer yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, 4 ismin gelecek planlamalarında yer almadığını bildirdi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri