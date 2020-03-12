UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Kopenhag maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enzo Crivelli ile ilgili "Arka adelesinde önemli bir yırtık oluştu. Süreyle ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim ama kötü bir sakatlığı var. MR'dan sonra durumu belli olur. Uzun bir süre sonra sahalara döneceğe benziyor." ifadelerini kullandı.