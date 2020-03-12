13 Mart 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı. 'yi temsil eden Medipol , sahasında temsilcisi FC Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Son 16 Turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı. Medipol , sahasında ekibi FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Gecenin en farklı skoruna ise imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda ekibi LASK takımını 5-0'la geçti. Öte yandan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları korona virüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:

Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0
: 0 - Basel: 3
LASK: 0 - Manchester United: 5
Wolfsburg: 1 - : 2
Rangers: 1 - : 3
Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1

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